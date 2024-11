'Silvio Santos foi um segundo pai do meu filho', diz mãe do Gugu

Maria do Céu, mãe de Gugu Liberato, falou um pouco sobre a relação do filho, morto em 2019, e Silvio Santos, um dos principais mentores na vida do apresentador. Em entrevista ao documentário Gugu, Toninho e Augusto, ela afirmou que o dono do SBT foi "um segundo pai do meu filho".

"Eu agradeço ao Silvio Santos por tudo o que ele fez pelo meu filho", disse Maria à produção do +SBT.

Ao documentário, Maria ainda lembrou a paixão de Gugu pela televisão, algo que começou em sua infância. "Morávamos perto da TV Tupi e ele gostava de participar das gincanas do Programa Silvio Santos. Acompanhava até lá. Lembro que era inverno e fazia muito frio. Eu ficava lá fora. O sonho dele era conhecer o Silvio, mas ninguém deixava chegar perto", lembrou a mãe do apresentador.

As mortes de Gugu e Silvio

Gugu Liberato morreu em 21 de novembro de 2019, após um acidente doméstico. O apresentador, que tentava um reparo no ar-condicionado da casa em que morava em Orlando, nos Estados Unidos, caiu de cerca de quatro metros.

Segundo a assessoria de imprensa do apresentador, ele sofreu uma fratura no osso temporal direito na queda e teve a morte encefálica declarada dois dias após o acidente.

Silvio Santos faleceu em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, vítima de uma broncopneumonia decorrente da H1N1.