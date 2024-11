Ana Paula Minerato: Secretaria de Justiça de SP vai investigar apresentadora por áudio racista

A Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo (SJC) vai investigar a apresentadora e ex-musa da Gaviões da Fiel Ana Paula Minerato por um vazamento de um áudio com ofensas racistas à cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. A informação foi confirmada pela pasta em nota enviada ao Estadão nesta terça-feira, 26.

A gravação, que circula nas redes sociais, teria sido feita durante uma conversa privada de Ana Paula com o cantor KT Gomez, com quem teve um relacionamento. Após o episódio, Ana Paula foi desligada de seu programa de rádio da Band e demitida da Gaviões da Fiel, escola de samba onde era musa de carnaval.

O Estadão entrou em contato com Ana Paula Minerato para um pronunciamento sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

No comunicado, a SJC afirmou ter aberto um expediente para apuração do caso por meio da Coordenadoria de Políticas para a População Negra (CPPN). As partes envolvidas serão notificadas para defesa. A CPPN também se colocou à disposição para prestar apoio à vítima.

Leia a nota completa da SJC:

"A Secretaria de Justiça e Cidadania informa que, por meio da Coordenadoria de Políticas para a População Negra (CPPN), abriu expediente na Ouvidoria para apuração do caso e notificará as partes envolvidas, garantindo o direito de apresentação de defesa preliminar.

Simultaneamente, a CPPN está à disposição da suposta vítima, oferecendo acolhimento e orientação necessárias.

Entre janeiro e outubro de 2023, a Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania registrou 329 denúncias de discriminação étnico-racial. No mesmo período de 2024, foram contabilizadas 279 denúncias. É importante destacar que se a pessoa foi vítima ou presenciou alguma violação de direitos, os canais de denúncia são: www.justica.sp.gov.br, ou pelo e-mail: ouvidoria@justica.sp.gov.br"

Entenda o caso

Um áudio de Ana Paula Minerato para o cantor KT Gomez, em que ela proferia ofensas de cunho racista contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, vazou. Entre seus comentários estavam: "A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro".

O cantor tentou interromper Ana Paula, mas foi cortado: "Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por que aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali, um pai ou mãe, veio da África", disse também.

Na noite de segunda, 25, a mãe da apresentadora, Sylvia Regina Minerato, informou o estado de saúde de Ana Paula após o vazamento dos áudios. "A verdade vai aparecer e faremos justiça", escreveu.

Sylvia postou nos stories do Instagram uma foto da apresentadora aferindo a pressão. Lia-se: "Sei que todos estão aguardando um pronunciamento, mas minha filha está sem condições de falar qualquer coisa nesse momento". A postagem, que foi apagada, prometia um pronunciamento da ex-musa na terça: "Internet não é terra sem lei".