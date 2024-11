Zahie Téllez, jurada do MasterChef México, é sequestrada durante entrevista ao vivo

Que perigo! A chef Zahie Téllez, jurada do MasterChef México, passou por um grande susto no último sábado, dia 23, após ser sequestrada enquanto realiza uma entrevista ao vivo via Zoom. A profissional estava na companhia do marido, Alberto Escobar.

O grande susto aconteceu enquanto o casal estava em uma rodovia quando criminosos armados pararam o veículo e interromperam abruptamente a transmissão. Os entrevistadores rapidamente contataram imediatamente as autoridades.

Em comunicado oficial, a Secretaria de Segurança e Proteção Cidadã de Morelos informou que uma pessoa foi presa:

Uma pessoa foi detida e conseguimos resgatar com vida e sem ferimentos as duas pessoas privadas de liberdade.

Após o susto, Zahie e o marido passam bem.