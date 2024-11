West Ham de Paquetá surpreende o Newcastle de Bruno Guimarães em duelo de meias da seleção

Bruno Guimarães e Lucas Paquetá vêm sofrendo com as críticas na seleção brasileira. Os dois meio-campistas sabem que precisam mostrar serviço no futebol inglês para convencer a torcida verde e amarela que merecem voto de confiança. Nesta segunda-feira, ambos estiveram em campo de lados opostos e o West Ham do armador levou a melhor sobre o Newcastle do volante, ganhando por 2 a 0 em pleno St James' Park.

Em um duelo com outros dois brasileiros em campo, quem mostrou-se decisivo foi o zagueiro/lateral Emerson Palmieri, que deu a assistência para Soucek abrir o marcador e ainda mostrou força na defesa para segurar o ataque do Newcastle. Joelinton que o diga, pois acabou substituído ao não conseguir superar o compatriota.

Assim como fez na primeira etapa, o West Ham também foi às redes nos minutos iniciais do segundo tempo. Aos oito minutos, o atacante Bissaka definiu o importante triunfo ao completar jogada de Bowen.

Mesmo permanecendo na 14º colocação, o West Ham se distanciou na faixa de perigo ao subir para os 15 pontos, abrindo seis do Ipswith, hoje o primeiro a ser rebaixado. Em contrapartida, o Newcastle continua decepcionando na atual edição do Inglês, caindo para a 10ª colocação com apenas 18 pontos.

As equipes voltam a campo no sábado com situações opostas. E o Newcastle tem tudo para se reabilitar, pois visita o penúltimo colocado Crystal Palace, que somou somente oito pontos. Já o West Ham joga em casa, mas diante do duro Arsenal, o quarto colocado com 22 pontos.