Veja Taís Araujo em primeira foto como a Raquel de 'Vale Tudo'

A nova versão de Vale Tudo, que vai substituir Mania de Você na faixa das 21h na Globo no ano que vem, já está sendo gravada. Uma primeira imagem de Taís Araújo no papel de Raquel foi publicada nas redes sociais da prefeitura de Foz do Iguaçu, no Paraná, nesta segunda-feira, 25.

As Cataratas do Iguaçu serão cenário da novela. Assim como no folhetim original de 1988, Raquel trabalha como guia turístico no início da trama.

"A mais nova guia de turismo das Cataratas já chegou no pedaço! Taís Araújo dá vida a Raquel Accioli, uma guia de turismo de Foz do Iguaçu que encanta os visitantes com sua garra e paixão pelas belezas naturais da região", diz a legenda do post da prefeitura de Foz.

Confira aqui

Em seu Instagram, a atriz compartilhou que seu dia amanheceu perto das Cataratas, "agradecendo todas as bênçãos", escreveu ela. Taís mostrou uma foto na paisagem deslumbrante em seus stories.

Considerada uma das melhores novelas brasileiras da história da televisão, a primeira versão de Vale Tudo foi escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e teve direção de Dennis Carvalho e Ricardo Waddington. A nova versão, comandada por Manuela Dias, estreia em 2025.

Taís Araújo e Renato Góes serão os protagonistas do remake, enquanto a vilã Odete Roitman será vivida por Debora Bloch. Também estão no elenco Bella Campos (Maria de Fátima), Cauã Reymond (César), Paolla Oliveira (Heleninha), Humberto Carrão (Afonso) Mallu Galli (Celina), Luís Salém (Eugênio), Julio Andrade (Rubinho), Karina Telles (Adelaide) e Belize Pombal (Consuelo).