Estamos cada vez mais confiantes de que inflação continuará caindo na zona do euro, diz Nagel

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel afirmou nesta segunda-feira, 25, que a autoridade monetária está cada vez mais confiante de que a inflação continuará caindo na zona do euro e na Alemanha ao longo do próximo ano.

Em discurso preparado para evento, Nagel ponderou que espera uma aceleração temporário dos índices de preços nos próximos meses, diante da base de comparação menor do final do ano passado. No entanto, a expectativa dele é de que a trajetória descendente volte a predominar em 2025.

O dirigente, que também preside o BC alemão, disse que seria tarde demais esperar para que a inflação volte a 2% para começar a cortar juros. "Após a amarga experiência de aumentos acentuados de preços, é ainda mais importante que a taxa de inflação regresse a 2% no longo prazo, a nossa meta", destacou.

Nagel acrescentou que a economia da Alemanha está entrando em um quadro de estagnação neste quarto trimestre.