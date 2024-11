Clarissa Sadock: Indústria de aviação tem puxado mais discussões sobre biocombustíveis

A vice-presidente de energia renovável da Vibra Energia e futura CEO da Comerc Energia, Clarissa Sadock, afirmou que a indústria de aviação tem puxado as discussões sobre transição energética.

"Em função na demanda do cliente a gente percebe a aviação andando na frente", afirmou em referência ao combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês), durante o MinutoMega Talks, evento do veículo setorial MegaWhat.

De acordo com a executiva, diante da aprovação de marcos legais do combustível do futuro e do mercado de carbono, será necessário continuar atuando para que a regulamentação permita uma transição.

"Precisamos das regras o quanto antes, mas, uma vez que tem as regras, é preciso um período para que possamos nos adaptar a essas novas regras", afirmou.

"Muitas vezes viemos avançando até em parcerias como o biometano, por exemplo, para ajudar a viabilizar esses novos produtos. Mas ele é um mercado que é novo, é um mercado ainda pequeno, que precisa de um tempo para que tenhamos volume e que com isso também não faça com que o preço suba demais", completou.