Morre, aos 91 anos, a escritora Barbara Taylor Bradford, autora de 'Uma Mulher de Fibra'

A escritora Barbara Taylor Bradford morreu aos 91 anos, no último domingo, 24. A autora do best seller Uma Mulher de Fibra, que escreveu mais de 40 romances e vendeu 90 milhões de livros em todo o mundo durante a sua carreira, morreu na sua casa, disse uma porta-voz da família à agência Associated Press (AP). A causa da morte não foi revelada.

"Barbara estava rodeada de entes queridos até ao fim", informou o comunicado, acrescentando que o funeral, privado, acontecerá em Nova York.

Uma Mulher de Fibra conta a história da empregada Emma Harte, que tem uma vida difícil na cidade Yorkshire, no norte da Inglaterra, mas depois consegue chefiar um império empresarial, enfrentando uma tragédia pessoal ao longo do caminho.

A obra deu origem à minissérie homônima de 1984, com Jenny Seagrove e Deborah Kerr no papel da heroína, e Barry Bostwick e Liam Neeson como coadjuvantes. A obra foi assistida por quase 14 milhões de pessoas no Channel 4 em e foi indicada a dois prêmios Emmy.

Muitos dos seus romances também foram ambientados em Yorkshire e seguiram tema semelhante da história de Uma Mulher de Fibra.

Sempre rodeada de livros

Barbara Taylor Bradford nasceu em Leeds, na região de Yorkshire, onde sua mãe a "forçava" ler livros desde pequena. Ela estava na mesma classe do ensino fundamental que Alan Bennett, que depois tornou-se um dos principais atores britânicos.

Barbara teve sua primeira história publicada aos 10 anos em uma revista infantil e deixou a escola aos 15 para trabalhar como datilógrafa e revisora no Yorkshire Evening Post.

Ela conseguiu colocar suas primeiras histórias nas páginas do jornal. Os editores levaram algum tempo para perceber o que realmente ela fazia, e então a promoveram a jornalista. A escritora era a única repórter mulher do jornal na época.

Barbara passou a escrever uma coluna sobre decoração de interiores que foi distribuída para 183 jornais, e seus primeiros livros foram sobre design de interiores. Eles incluíram a Enciclopédia Completa de Ideias para o Lar, publicado em 1968, A escritora também escreveu roteiros para a série Como ser a Esposa Perfeita.

Outras obras

Seus outros romances incluem a trilogia Ravenscar, sobre uma dinastia do século XX que terminou com Elizabeth, de 25 anos, inspirada na rainha Elizabeth I, à frente de um império empresarial.

A quadrilogia do livro The Cavendon Woman: A Novel acompanha duas famílias - uma aristocrática e a outra de seus criados - das décadas de 1920 a 1940.

São inúmeras obras de sucesso de Barbara Taylor Bradford,, como também Bençãos Inesperadas, Quebrando Regras, Três semanas em Paris, A Herança, Recompensa Merecida, A Dinastia, A Voz do Coração, Os Herdeiros, Lembranças, entre muitos outros. A maioria estão disponíveis na Amazon. (Com AP)