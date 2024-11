Com contrato perto do fim, Salah diz que está 'mais fora do que dentro' no Liverpool

Herói do Liverpool na vitória sobre o Southampton, no domingo, Mohamed Salah afirmou que seu futuro segue indefinido e que, no momento, "está mais fora do que dentro" do clube inglês. O atacante egípcio tem contrato até o fim da temporada europeia, em junho do ano que vem.

"Bem, estamos quase em dezembro e ainda não recebi nenhuma oferta para permanecer no clube. Estou provavelmente mais fora do que dentro. Vocês sabem que estou no clube há muitos anos. Não existe clube como este. Mas, no final das contas, (a situação) não está em minhas mãos."

Salah fez as declarações após marcar dois gols na vitória do Liverpool sobre o Southampton por 3 a 2, no domingo. O resultado ampliou para oito pontos a vantagem do time na liderança do Campeonato Inglês. O egípcio de 32 anos, que defende as cores do tradicional clube inglês desde 2017, marcou 12 gols em 18 jogos nesta temporada.

"Não vou me aposentar tão cedo, então estou apenas jogando, focando na temporada e tentando vencer o Campeonato Inglês e, espero, a Liga dos Campeões também. Estou desapontado, mas veremos", afirmou o experiente jogador.

"Sou muito profissional. Todos podem ver minha ética de trabalho. Estou apenas tentando aproveitar meu futebol e jogarei no mais alto nível o maior tempo possível. Estou apenas dando o meu melhor porque sou assim e tento dar tudo por mim e pelo clube. Veremos o que acontece a seguir", declarou.

Salah vem sendo alvo de rumores sobre uma possível transferência para o futebol da Arábia Saudita, país rico em petróleo que lançou campanha para atrair alguns dos maiores jogadores do mundo para a sua primeira divisão.

O egípcio é o maior artilheiro da história do Liverpool no Inglês, com 167 gols. Somando todas as competições, ele marcou 223 gols em 367 partidas. Pelo clube inglês, ganhou tudo o que podia, como o Campeonato Inglês, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes.