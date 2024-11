UniCredit propõe compra do concorrente italiano Banco BPM por 10 bilhões de euros

O UniCredit revigorou uma onda estagnada de consolidação bancária europeia, oferecendo mais de 10 bilhões de euros (cerca de US$ 10,5 bilhões) pelo concorrente de menor porte italiano, o Banco BPM.

A oferta integral surge em um momento em que o UniCredit tenta adquirir uma grande fatia do Commerzbank da Alemanha, procurando se posicionar como o grupo bancário dominante em um mercado europeu ainda fragmentado. Nesta segunda-feira, o UniCredit disse que o esforço em relação à instituição alemã está sendo afetado pelas próximas eleições na Alemanha.

O UniCredit foi rejeitado pelo Commerzbank e por alguns membros do governo alemão quando revelou pela primeira vez a sua ambição de aquisição. Mas muitos acionistas do UniCredit apoiam o CEO Andrea Orcel no seu esforço para crescer e o Banco Central Europeu tem sido um defensor da formação de campeões bancários regionais.

A combinação com o BPM reforçaria a posição do UniCredit como o segundo banco italiano em termos de ativos e proporcionaria à instituição uma fatia de mercado na rica região da Lombardia.

Os bancos do país eliminaram os empréstimos inadimplentes dos seus balanços na última década e muitos credores mais pequenos já foram absorvidos pelos rivais.

A oferta BPM está estruturada como uma troca pública voluntária. O UniCredit ofereceu um pequeno prêmio de cerca de 0,5% sobre o preço das ações do BPM na sexta-feira e 15% a mais do que o preço das ações negociadas em 6 de novembro. O banco informou que espera concluir o negócio até junho e integrar totalmente o BPM dentro de um ano.

O BPM também buscou aquisições, recentemente propondo a compra do controle total da gestora de ativos Anima Holding e assumindo uma participação no Banca Monte dei Paschi di Siena, apoiado pelo governo. Fonte: Dow Jones Newswires