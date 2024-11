Emboscada de torcedores do Corinthians a vascaínos tem com sete detidos na Neo Química Arena

Torcedores do Corinthians realizaram uma emboscada contra vascaínos neste domingo, antes da partida entre as equipes, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a confusão aconteceu nos arredores da Neo Química Arena, na zona leste da capital. Sete pessoas foram detidas.

Segundo informações da SSP, a Polícia Militar interveio no tumulto e foi hostilizada com pedras e garrafadas. Dois policiais ficaram feridos, mas sem gravidade. O caso foi direcionado ao Drade (Delegacia de Repressão Aos Delitos de Intolerância Esportiva). Mais de 45 mil pessoas compareceram à Arena em Itaquera neste domingo.

Com a bola rolando, o Corinthians derrotou o Vasco, por 3 a 1, e se manteve firme na briga por uma vaga na pré-Libertadores. O time do Parque São Jorge venceu com show de Rodrigo Garro, que marcou dois gols e deu uma assistência para Gustavo Henrique marcar de cabeça. Puma Rodríguez fez o único gol vascaíno. A equipe corintiana está na nona posição, com 47 pontos.

A derrota do Vasco resultou na demissão do técnico Rafael Paiva. O time carioca tanto não vence quanto não marca gols há quatro partidas. A equipe tem 43 pontos, na 11ª posição, e vê chance de classificação na fase prévia da Libertadores mais distante.

Com a demissão de Paiva, Felipe, ex-ídolo do clube, vai assumir o comando do time nas três rodadas que restam para o término do Campeonato Brasileiro. O presidente Pedrinho anunciou que vai dar uma coletiva nesta segunda-feira para falar sobre a procura por um novo técnico.