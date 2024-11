Cumprindo tabela, CRB e Operário-PR empatam na despedida da Série B

Sem nenhuma pretensão na 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, CRB e Operário-PR mediram forças neste domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Com campanhas opostas, os times se despedem da Série B com um empate por 1 a 1. Rodriguinho marcou para os alagoanos, enquanto Maxwell deixou tudo igual para os paranaenses.

Depois de um bom início de campeonato e chegando a ser líder em certo momento, o Operário oscilou demais no segundo turno e termina a Série B em sétimo lugar, com 58 pontos. Já o CRB viveu um drama, lutando contra o rebaixamento durante toda a competição e se livrou na última rodada. Com a permanência garantida, se despede em 16º, com 43 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de descenso.

Sem pretensão nenhuma, as duas equipes entraram com time bem alternativo e, com pouco entrosamento, apostaram em jogar no erro do adversário para surpreender. Querendo mostrar serviço, o ataque do Operário tinha o pé mais calibrado e obrigou boas defesas de Vitor Caetano, principalmente com Nathan e Maxwell.

O CRB marcava forte na saída de bola e também criou chances. Vinicius Barata saiu cara a cara com Rafael Santos, que evitou o gol alagoano. No mais a partida ficou bastante concentrada no meio de campo, com muita disputa pela posse de bola. Na reta final, os times abaixaram a intensidade e levaram a igualdade para o intervalo.

A segunda etapa voltou mais animada. O Operário teve grande chance com Nathan, que parou em defesa de Caetano. Na resposta, o CRB abriu o placar. O goleiro Rafael Santos saiu mal e Rodriguinho aproveitou para marcar, aos 10 minutos. A alegria dos donos da casa durou pouco. Maxwell recebeu na área e bateu rasteiro para deixar tudo igual, aos 13.

Depois dos gols, o jogo ficou aberto, com os dois times trocando bastantes passes e arriscando a gol. Por pouco os visitantes não viraram o placar com Rafael Oller, mas a bola explodiu no travessão. Na reta final, o duelo voltou a ficar concentrado no meio de campo, com muito perde e ganha. No fim, o empate saiu de bom tamanho para a despedida das duas equipes na Série B.

Com o fim da temporada, os times agora entrarão de férias e voltarão a campo somente em 2025. O primeiro compromisso do CRB será o Campeonato Alagoano, com início previsto para o dia 11 de janeiro. Já o Operário-PR estreia na próxima temporada no dia 12 de janeiro, pelo estadual paranaense.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 1 OPERÁRIO-PR

CRB - Vitor Caetano; Mateus Pureza, Darlisson, Gustavo Henrique e Ryan (Segovia); Marco Antônio (João Pedro), Rômulo (Lucas Kallyel) e Rafael Bilu; Vinícius Barata (Rodriguinho), Getúlio (Mike) e Léo Pereira. Técnico: Hélio dos Anjos.

OPERÁRIO-PR - Rafael Santos; Ocampos (João Gabriel), Allan Godói, Borech, Willian Machado e Gabriel Feliciano; Índio (Zé Pagliarini), Filipe Claudino (Dudu Mosconi) e Pedro Lucas; Nathan (Daniel) e Maxwell (Rafael Oller). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Rodriguinho, aos 11, Maxwell, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodriguinho e Hélio dos Anjos (CRB); Borech (Operário).

ÁRBITRO - Olivaldo José Alves Moraes (PA).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).