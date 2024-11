Real Madrid vence Leganés por 3 a 0 e fica a quatro pontos do líder Barcelona no Espanhol

Em partida fora de casa, o Real Madrid venceu o Leganés por 3 a 0 e manteve a perseguição ao líder Barcelona, que soma 34 pontos. Com gols de Mbappé, Valverde e Bellingham, os merengues chegaram a 30 pontos, consolidando-se na segunda posição do Campeonato Espanhol.

O próximo compromisso do Real será contra o Liverpool, nesta quarta-feira, às 17h, pela Liga dos Campeões, em Anfield. Já o Leganés enfrentará o Alavés no próximo sábado, às 12h, no Mendizorrotza Stadium, em Vitoria-Gasteiz.

No início do jogo, o Real Madrid controlou a posse de bola com passes precisos, enquanto o técnico Carlo Ancelotti apostava em uma linha ofensiva com Arda Güler pela direita e Mbappé pela esquerda. O Leganés tentou adotar uma postura mais ofensiva, mas encontrava dificuldade para sair do campo de defesa. Aos 10 minutos, Vinicius Jr. encontrou Mbappé livre, mas o francês estava em posição de impedimento, invalidando a finalização que terminou no fundo das redes.

Apesar do domínio do Real, os ataques iniciais foram neutralizados pela defesa do Leganés. Porém, aos 41 minutos, Mbappé aproveitou uma falha da zaga adversária, recuperou a bola e finalizou com precisão para abrir o placar. O primeiro tempo terminou com os madridistas em vantagem.

Na segunda etapa, o Real Madrid manteve o controle do jogo e ampliou sem muitas dificuldades. Aos 21 minutos, Arda Güler encontrou Valverde, que soltou uma bomba de longa distância no canto esquerdo, ampliando o placar para 2 a 0.

O Real seguiu pressionando e fez mais um. Aos 41 minutos, após escanteio, Jude Bellingham aproveitou o rebote dentro da área e, de cabeça, marcou o terceiro gol. Nos minutos finais, Ancelotti colocou o jovem brasileiro Endrick em campo para dar minutagem ao atleta revelado pelo Palmeiras.

Além do jogo do Real Madrid, a rodada deste domingo contou com outras duas partidas. Osasuna e Villarreal empataram em 2 a 2, enquanto o Sevilla venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 em casa. Às 17h, o Athletic Bilbao encara a Real Sociedad no clássico basco, no Estádio San Mamés.