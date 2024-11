Presidente do Real Madrid critica votação da Bola de Ouro: 'Há jornalistas que ninguém conhece'

A premiação da Bola de Ouro, realizada em outubro, continua gerando polêmica. Desta vez, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, fez duras críticas ao sistema de votação da revista France Football, organizadora do evento, e à pouca consideração dada à opinião popular.

"Vinicius foi o grito da torcida mundial. Até mesmo a maioria dos leitores do L'Équipe escolheu Vini Jr. como vencedor, com 41%. Eles próprios fizeram uma pesquisa e o Vinicius ganhou. Mas há jornalistas que ninguém conhece. Sem os votos de países como Uganda, Namíbia, Albânia e Finlândia, Vinicius teria conquistado esta Bola de Ouro", declarou Florentino Pérez.

A fala do dirigente veio após o resultado que colocou Rodri como vencedor e Vinicius Jr. em segundo lugar no prêmio de melhor jogador da temporada 2023/24.

Florentino aproveitou para elogiar o atacante brasileiro e destacar sua importância para o clube. "Estamos orgulhosos de um jogador como Vinicius. Para muitos, o melhor jogador do mundo. Caro Vini, quero que saiba que os torcedores do Real Madrid estão ao seu lado e se orgulham de você, de tudo que teve que suportar em momentos tão injustos. Isso fez de você o jogador que é hoje."

CRÍTICAS AO FORMATO DA VOTAÇÃO

O presidente também questionou o critério adotado pela France Football, sugerindo que o peso de votos de jornalistas de países menos relevantes no cenário do futebol global foi decisivo no resultado.

"Os leitores do L'Équipe apontaram Vinicius como favorito, mas eles mudaram o sistema de votação. É surpreendente que, quando se trata de futebol, jornalistas de países com menos de um milhão de habitantes tenham tanto peso na decisão", afirmou Florentino.

O debate em torno da premiação reflete um desconforto crescente entre dirigentes e torcedores, que questionam a transparência e a representatividade do processo de escolha da Bola de Ouro.