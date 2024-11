Marta e Orlando Pride conquistam primeiro título da liga feminina nos EUA

A craque Marta conquistou seu primeiro título da National Womens Soccer League (NWSL), a liga feminina dos Estados Unidos, neste sábado. O Orlando Pride, time da brasileira, derrotou o Washington Spirit por 1 a 0 durante a final do campeonato. A zambiana Barbra Banda foi a responsável por marcar o único gol da partida no CPKC Stadium de Kansas City, no Estado do Missouri, com uma grande jogada individual, aos 37 minutos.

O Orlando Pride, franquia onde a veterana Marta joga desde 2017, foi considerado o melhor time da liga na fase regular desta temporada. O Washington Spirit, o segundo melhor, não conseguiu impor seu temível ataque liderado pela jovem Trinity Rodman, filha de Dennis Rodman, ex-estrela da NBA.

O momento decisivo veio ainda no primeiro tempo. Recebendo uma bola cortada da meia Angelina, Barbra acelerou pela direita até a linha de fundo, driblou sua defensora e disparou por baixo contra a goleira.

Marta, que tinha marcado um gol durante as semifinais contra o Kansas City Current, na última segunda-feira, 18, foi abraçada pelas companheiras quando soou o apito final. Tereza da Silva, a mãe da brasileira, aplaudia da arquibancada a filha. Pela primeira vez, ela viu Marta jogar nos Estados Unidos.

"Isso significa tanto, eu não esperava tê-la aqui neste momento", agradeceu a brasileira em declarações à emissora CBS. "Cheguei a me perguntar por que continuava jogando aqui depois de tantos anos", completou.

Esse é mais um dos troféus que Marta, de 38 anos, conquista em clubes, que inclui uma Liga dos Campeões da Europa, quando estava no Umeå IK, da Suécia, em 2004, e a Copa Libertadores Feminina, de 2009, já jogando no Santos.

Seis vezes escolhida como a melhor jogadora do ano pela FIFA (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018), Marta conquistou três medalhas de prata olímpicas com o Brasil (2004, 2008 e 2024) e é a maior artilheira da história dos Mundiais.