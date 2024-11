Tottenham goleia o Manchester City e impõe a quinta derrota seguida a Pep Guardiola

Acostumado às vitórias, o atual tetracampeão nacional Manchester City conheceu sua quinta derrota consecutiva, a terceira pelo Campeonato Inglês, e ampliou a má fase na temporada. Mesmo atuando diante de sua torcida, no Etihad Stadium, o time comandado por Pep Guardiola sofreu uma dura derrota por 4 a 0 diante do Tottenham, neste sábado, e continua estacionado nos 23 pontos, na vice-liderança da competição. Maddison, no dia em que completou 28 anos, foi o destaque da partida, com dois gols.

Assim, o Liverpool terá a oportunidade de abrir uma vantagem de oito pontos na liderança da competição, neste domingo, caso derrote o lanterna Southampton, fora de casa, às 11h (horário de Brasília). Com o triunfo, o Tottenham , que já havia eliminado o City da Copa da Liga inglesa, iniciando a série negativa do adversário, chegou a 12 pontos na tabela do Inglês, ocupando a sexta posição.

Embalado pela homenagem a Rodri, que conquistou a Bola de Ouro, e disposto a encerrar a sequência de derrotas, o Manchester City foi agressivo nos minutos iniciais, buscando se aproximar da meta visitante, com Gundogan organizando as jogadas. O artilheiro Haaland teve duas boas oportunidades de abrir o placar, nos dez minutos iniciais, mas uma bola saiu e a outra foi defendida por Vicario.

A resposta do Tottenham veio aos 11 minutos. Logo na primeira investida dos visitantes na área do City, Kulusevski recebeu o lançamento, levou a melhor sobre a marcação de Gvardiol e cruzou na segunda trave. Maddison invadiu a área em velocidade, nas costas de Stones, e só empurrou a bola no canto direito de Ederson: 1 a 0.

Confiante após o gol, a equipe londrina passou a reter mais a bola, buscando espaços para ampliar a vantagem. Aos 17 minutos, Son Heung-Min arriscou um chute colocado de fora da área e obrigou Ederson a se esticar para afastar a bola pela linha de fundo. Dois minutos depois, Maddison aproveitou a bobeada de Gvardiol, roubou-lhe a bola, tabelou com Son e tocou na saída de Ederson para anotar 2 a 0.

Em situação delicada, o conjunto celeste retomou o controle do jogo e foi para o ataque no restante da primeira etapa. A equipe mandante criou algumas oportunidades, especialmente em finalizações de Haaland e Foden, mas a bola não acertou o alvo. O Tottenham aproveitava os espaços criados nos avanços do adversário para tentar chegar ao terceiro gol nos contra-ataques.

Diferentemente do final do primeiro tempo, o Tottenham voltou do intervalo mais ofensivo, com volume de jogo, obrigando o City a se fechar na defesa. Aos 11 minutos, Kulisevski avançou em velocidade e acionou Solanke na direita. O camisa 19 passou para Pedro Porro bater forte e aumentar a vantagem dos visitantes para 3 a 0.

Do lado dos anfitriões, nada parecia dar certo. Aos 14 minutos, Haaland acertou a trave. Quando não esbarrava na falta de pontaria, o time de Guardiola parava no goleiro Vicario, que salvou o Tottenham em finalizações à queima-roupa de Gundogan e De Bruyne.

Fechado, o Tottenham chegava pouco, mas oferecia mais perigo. Kulusevski quase fez o quarto, mas Ederson defendeu. Nos acréscimos, porém, em outra falha da defesa anfitriã, Werner tomou a bola, arrancou em velocidade e acionou Johnson para completar a goleada: 4 a 0.

Na próxima rodada, o Manchester City terá um desafio difícil diante do líder Liverpool, no estádio Anfield, no domingo, às 13h (horário de Brasília). Mais cedo, às 10h30, o Tottenham recebe o Fulham.