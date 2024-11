Novak Djokovic anuncia Andy Murray como técnico para o Aberto da Austrália

O sérvio Novak Djokovic anunciou, neste sábado, que terá o britânico Andy Murray como seu novo treinador. O experiente tenista, número 7 do mundo, vinha treinando sozinho desde março deste ano, quando encerrou a parceria de seis anos com o técnico croata Goran Ivanisevic, com quem venceu nove torneios de Grand Slam.

Murray se aposentou do tênis profissional neste ano, nos Jogos de Paris-2024, e trabalhará com Djokovic até o término do Aberto da Austrália, que será realizado em janeiro, em Melbourne, quando ambos reavaliarão a parceria.

"Estou animado por ter um dos meus maiores rivais no meu time, do mesmo lado da rede, desta vez como meu treinador", disse Djokovic em seu site oficial. Estou ansioso para começar a temporada com Andy e tê-lo ao meu lado em Melbourne, onde compartilhamos muitos momentos extraordinários ao longo de nossas carreiras."

"Vou me juntar à equipe de Novak durante o período de preparação, ajudando-o a ficar na melhor forma possível para o Aberto da Austrália", disse Murray. "Também estou grato pela oportunidade de ajudá-lo a alcançar seus objetivos para o próximo ano."

Djokovic e Murray nasceram com uma semana de diferença, em maio de 1987, foram líderes do ranking da ATP e se enfrentaram 36 vezes, sendo 19 finais de torneios, com 25 vitórias para o sérvio.

"Jogamos um contra o outro desde que éramos crianças, foram 25 anos de rivalidade, levando um ao outro até o limite. Tivemos algumas das batalhas mais épicas do nosso esporte, falaram que mudamos o jogo e a história", afirmou Djokovic, em vídeo publicado nas redes sociais, em que anuncia Murray como treinador. "Acontece que tem um capítulo final. É hora de um dos meus oponentes mais difíceis entrar no meu canto, como treinador."

Em janeiro, Djokovic buscará seu 11º título do Aberto da Austrália para alcançar cem títulos na carreira. Atualmente, o tenista sérvio ocupa o sétimo lugar no ranking da ATP com 3.910 pontos.