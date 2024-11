Milan e Juventus fazem jogo sonolento e ficam no empate sem gols no Campeonato Italiano

Em um jogo sonolento, de poucas emoções, Milan e Juventus não saíram de um empate sem gols neste sábado, no estádio San Siro, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado foi pior para o time da casa, que continua sem empolgar, longe da disputa pelo título.

O Milan, que somou seu sétimo tropeço em 12 jogos até aqui, chegou aos 19 pontos, na sétima colocação, fora da zona de classificação para os torneios europeus. A Juventus, por sua vez, perdeu a chance de entrar de vez na briga pela liderança e estacionou na sexta posição, com 25.

Apesar do resultado, a Juventus continua com uma boa vantagem no retrospecto geral. Em 222 jogos, venceu 86, empatou 74 e perdeu outros 62. O time de Turim não perde para o rival há três partidas.

O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente, com erros bobos e poucos lances de perigo. Os times se preocuparam mais em se defender, do que em buscar a vitória, tanto que os 45 minutos iniciais só tiveram um chute no gol, por parte da Juventus, mas sem perigo.

Na etapa complementar, a Juventus teve um pouco mais de posse de bola, mas continuou sem ser eficaz. Os times, no entanto, até chegaram a arriscar algumas jogadas com mais efeito, mas sem que a partida tivesse emoção.

Coube ao Milan ficar reclamando de um pênalti não marcado a seu favor aos 24 minutos. Além disso, teve apenas uma cabeçada, no último lance, de Theo Hernandez. O goleiro Di Gregorio fez a defesa e assegurou a igualdade.

O Milan volta a campo diante do Empoli, no sábado, às 14h, pelo horário de Brasília, no San Siro. No domingo, às 16h45, a Juventus desafia o Lecce no Via del Mare.