Sinner brilha, Itália avança e enfrenta a Holanda na final da Copa Davis

Atual campeã, a Itália está novamente na final da Copa Davis. A classificação foi confirmada neste sábado com Jannik Sinner, número 1 do mundo, vencendo Alex de Minaur, nono colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h29min de partida. Mais cedo, o também italiano Matteo Berrettiniv havia vencido o australiano Thanasi Kokkinakis por 2 a 1 (6/7 (6/8), 6/3 e 7/5).

A Itália tem a chance de conquistar o seu terceiro título da Copa Davis. Além de 2023, venceu também o torneio em 1976. Já a Holanda disputará a decisão pela primeira vez. Os holandeses, comandados por Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp, despacharam a Alemanha na semifinal.

"Há muita pressão. É um pouco diferente porque você tem esse peso do país inteiro em seus ombros. É exatamente para isso que eu treino. Esses são momentos em que gosto de jogar. Tem sido uma temporada longa. No final, será o último dia oficial para nós. Estamos muito felizes por ser a final da Copa Davis. Vou tentar fazer o meu melhor e manter a calma. Se vencermos, será incrível... se não, fizemos um trabalho incrível para estar nesta posição e jogar por um grande troféu", afirmou Sinner.

Com a vitória, Sinner chega a impressionantes 64 vitórias na temporada, sendo 29 nos últimos 30 jogos realizados. Ele tem apenas seis derrotas, a última para Carlos Alcaraz nas quartas de final do Masters 1000 de Montreal.

No primeiro set, Sinner deixou em quadra todo o seu potencial, abriu logo 2 a 0 de vantagem, quebrou dois serviços do adversário e largou na frente sem muito sacrifício, com direito a dois aces e 12 winners. Ele cometeu nove erros não forçados.

No segundo set, o italiano sofreu um pouco com o saque de De Minaur, que converteu quatro aces, mas não se abateu e quebrou o único serviço do set no momento certo. Quando virou o placar para 5 a 4, fechou o último game na primeira tentativa que teve para colocar a Itália na decisão.