Russell confirma domínio da Mercedes e crava a pole no GP de Las Vegas da F-1; Verstappen é 5º

George Russell conquistou a terceira pole position em 2024 no treino classificatório para o Grande Prêmio de Las Vegas neste sábado, 23. O piloto britânico encerrou a prova correndo na casa dos 1min32s. Durante a qualificatória, Russell liderou duas das três etapas. Carlos Sainz, da Ferrari, largará em segundo, seguido por Pierre Gasly, da Alpine.

O holandês Max Verstappen, que irá largar em quinto, está apenas uma posição à frente de Lando Norris, justamente quem precisa superar para ser campeão do Mundial de Pilotos. A corrida será neste domingo às 3 horas (horário de Brasília).

Leclerc, Verstappen, Norris, Tsunoda, Piastri, Hulkenberg e Hamilton completam os dez primeiros nomes do grid.

O Q1 terminou com dobradinha da Mercedes, com Russell em primeiro com o tempo na casa de 1min33s seguido por Louis Hamilton. Max Verstappen, líder do campeonato, veio na sequência. Entre os eliminados na primeira etapa está o nome do campeão mundial Fernando Alonso, além de Sérgio Peréz, Alexander Albon, Lance Stroll e Valtteri Bottas.

Com uma batida que desfigurou o carro do argentino Franco Colapinto, a segunda qualificatória teve bandeira amarela acionada após o encerramento do cronômetro. Apesar do estrago, o piloto saiu caminhando para os boxes e foi eliminado na 14ª posição. A Mercedes seguiu ditando o ritmo do treino. Dessa vez, o heptacampeão mundial, Louis Hamilton liderou com o tempo de 1min32s567. Russell, também da escuderia alemã, ficou na terceira posição atrás de Sainz da Ferrari.

Retomado o treino com atraso após a limpeza da pista, o Q3 confirmou o bom desempenho da Mercedes no final de semana. Russel conseguiu atingir o tempo que lhe rendeu sua terceira pole position no ano já no apagar das luzes. Companheiro de equipe, Hamilton também brigava pela pole até cometer um erro no trajeto e fazer uma volta ruim após precisar se recolher aos boxes para trocar o jogo de pneus.

Confira o grid de largada do GP de Las Vegas de Fórmula 1:

1.º - George Russell (ING/Mercedes), 1min32s312

2.º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min32s410

3.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min32s664

4.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min32s783

5.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min32s797

6.º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min33s008

7.º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min33s029

8.º- Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min33s033

9.º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min33s062

10.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min48s106

11.º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min33s221

12.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min33s297

13.º - Zhou Guanyu (CHI/Sauber) 1min33s566

14.º - Franco Colapinto (ARG/Willians) 1min33s749

15.º - Liam Lawson (AUS/RB), 1min34s257

16.º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min34s155

17.º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min34s258

18.º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min34s425

19.º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min34s430

20.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min34s484