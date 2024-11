Novas imagens mostram estudante de Medicina dando tapa em viatura da PM e sendo perseguido

Novas imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o estudante de medicina Marco Aurélio Acosta, de 22 anos, caminha a pé pela Vila Mariana, na zona sul da capital, encontra um carro da Polícia Militar parado em um semáforo e dá um tapa no retrovisor. Ele acabou sendo perseguido e morto com um tiro disparado à queima-roupa, na madrugada de quarta-feira, 20.

O vídeo mostra Acosta caminhando pela rua, na Vila Mariana (zona sul de SP), sem camisa. Ao passar ao lado de uma viatura da Polícia Militar, que estava parada em um semáforo, ele dá um tapa no retrovisor esquerdo do veículo.

Em seguida sai correndo, em fuga. O policial que está no banco do passageiro sai do carro e começa uma perseguição a pé, enquanto o outro policial também vai atrás do estudante, de carro.

Outras imagens, já divulgadas, mostram o que aconteceu depois disso: o estudante volta para o hotel onde estava hospedado, os policiais vão atrás e um deles atira contra o rapaz, que morreu.