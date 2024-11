Virginia Fonseca impressiona com decoração de Natal luxuosa da mansão

Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores com a grandiosa decoração de Natal de sua mansão em Goiânia, capital de Goiás. A influenciadora digital apostou em enfeites gigantescos e luxuosos, muito LED, neve artificial caindo e até pessoas fantasiadas de Papai Noel, Mamãe Noel e os três reis magos.

Em um vídeo publicado no Instagram, a famosa surge ao lado da família conferindo todos os detalhes da decoração. Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor, José Leonardo, Poliana Rocha, Leonardo e Margareth Serrão aparecem sorridentes e encantados com o quintal inteiro iluminado com pisca-piscas e enfeites enormes, além do interior da casa ornamentado com diversas árvores.

O marido, filhos, sogros e mãe de Virginia vestiram roupas em tons de verde para combinar com o clima de final de ano. Na legenda, ela escreveu:

Então é natal. Nossa família já está preparada para comemorar essa data tão especial que é o nascimento de Jesus!!! Esse ano o natal vai ser na nossa casa e estamos muito felizes e empolgados com isso, que Deus abençoe. Toda honra e glória a Deus. 2024 É NOSSO.

Poliana Rocha deixou um comentário no post falando sobre como foi admirar a decoração com a família:

Momento incrível!!!! Feliz de poder compartilhar com vocês!!!!

E Lucas Guedez, que participa do Sabadou com Virginia, brincou:

Novo shopping de Goiânia foi inaugurado. Arrasou, prefeita.