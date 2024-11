Argentina: ministro da Economia confirma que negocia detalhes de novo empréstimo com FMI

O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, afirmou que o governo começou a conversar com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre um novo programa de empréstimos.

"Provavelmente vamos ter um novo e, se for um novo, vai implicar uma nova prata", explicou. Caputo disse que as discussões se concentram em dois pontos: o montante de recursos e como entrará o valor no país, segundo comentários feitos em entrevista ao programa ?La Ves?, da TN, na quinta-feira.