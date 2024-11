Bolsas da Europa fecham em alta, com indicadores fracos abrindo caminho para cortes de juros

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta sexta-feira, 22, seguindo a publicação de indicadores de atividade fracos na região. Os índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) recuaram ao menor nível em meses, o que acabou fortalecendo as perspectivas para cortes de juros pelos bancos centrais. Por outro lado, as ações do setor bancário acabaram sofrendo importantes quedas com este cenário, limitando os avanços dos índices.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,17%, a 508,43 pontos.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha encolheu 0,3% na comparação anual do terceiro trimestre, enquanto as vendas no varejo britânicas recuaram mais que o previsto em outubro. O PMI composto caiu a 48,1 em novembro na zona do euro, menor nível em 10 meses. Na França, o recuo foi ainda mais firme, a 44,8. No Reino Unido, o mesmo dado cedeu a 49,9, mínima em 13 meses. Já o PMI de serviços na Alemanha registrou inesperada queda a 49,4. Os números abaixo de 50 apontam para contração na atividade.

Para analistas, o cenário reflete a escalada das tensões geopolíticas e incertezas após a eleição de Donald Trump à presidência dos EUA, já que o republicano promete impor tarifas a parceiros comerciais. "O estado desolador da atual conjuntura econômica sugere uma dinâmica muito mais fraca do que a sugerida pelos dados do PIB", afirma a Oxford Economics.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a economia da União Europeia é a que está mais exposta às ameaças ao livre comércio, em um ambiente geopolítico menos favorável.

Após os dados, investidores ampliaram a precificação por mais cortes de juros do BCE à frente, com avanço inclusive na possibilidade de uma redução de meio ponto porcentual em dezembro.

O dirigente Mario Centeno admitiu que riscos econômicos podem possibilitar um corte de 50 pontos-base no futuro. No caso do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), a Capital Economics ainda acredita que a autoridade manterá as taxas de juros inalteradas em 4,75% em dezembro.

Contudo, as notícias mais preocupantes sobre a atividade recentemente podem significar que o BoE estará considerando mais ativamente a possibilidade de reduzir as taxas de juro em 25 pontos base. Em Londres, o FTSE 100 subiu 1,38%, a 8.262,08 pontos.

Em Frankfurt, o Deutsche Bank recuou 2,77%, enquanto o DAX subiu 0,83%, a 19.305,79 pontos. Em Milão, as ações do Unicredit caíram 1,87%, na maior queda do dia na cidade, e o FTSE MIB teve alta de 0,60%, a 33.494,83 pontos. Em Paris, o CAC 40 avançou 0,58%, a 7.255,01 pontos. Em Madri, o Ibex35 subiu 0,29%, a 11.645,50 pontos. Em Lisboa, o PSI ganhou 0,76%, a 6.409,00 pontos.