Ruben Amorim chega confiante ao Manchester United: 'Cara certo para o momento e vamos melhorar'

Ruben Amorim tem apenas 39 anos e pouca experiência como treinador. Começou pelo Casa Pia, passou por Braga e depois de bom trabalho no Sporting, todos de Portugal, ganha sua grande chance da carreira no Manchester United. Nesta sexta-feira, em seu primeiro contato com a imprensa inglesa, disse que é um sonhador e mostrou personalidade e confiança para se definir "o cara certo" para assumir o clube.

Amorim pega um United invicto há quatro jogos sob direção do interino Ruud Van Nistelrooy após momento de crise que culminou com a queda do técnico holandês Erik Ten Hag. A estreia oficial ocorre neste domingo, em visita ao Ipswich pelo Campeonato Inglês.

O comandante português sabe que precisa reerguer rapidamente o United, somente o 13º no Inglês, com 15 pontos, e ainda pior na Liga Europa, ocupando somente a 15ª colocação com uma vitória e três empates. Mesmo pedindo tempo para impor seus pensamentos e táticas, ele esbanja confiança em seu trabalho.

"Todo treinador que vem aqui precisa de tempo, mas reconhecemos que precisamos ganhar jogos. Foram diferentes tipos de treinadores e o mesmo resultado. Mas tentaremos fazer do nosso jeito", advertiu. "Mas sou um sonhador e acredito em mim mesmo. Acredito no clube e temos a mesma ideia e a mesma mentalidade. Acho que temos espaço para melhorar e quero tentar coisas novas", disse.

E foi além. "Pode me chamar de ingênuo. Mas eu realmente acredito que sou o cara certo no momento certo. Posso estar errado, mas o mundo ainda vai girar, o sol vai nascer de novo, não me preocupo com isso. Eu realmente acredito que sou o cara certo para esse trabalho", mostrou convicção.

O técnico evitou causar polêmicas sobre a escalação ou as trocas que pretende impor na equipe titular. Deixou claro, porém, que ajustes são mais que necessários. "Não sei sobre reparos, mas temos espaço para crescer como equipe. Acho que temos de melhorar em muitas áreas, na compreensão do jogo, no aspecto físico do time. É uma maneira diferente de jogar e estamos mudando no meio da temporada", analisou.

Com contrato de 30 meses, o comandante português admite que tem de dar resposta com títulos e postura vitoriosa em campo. "Não sei quanto tempo vai levar, sei que quando você está no Manchester United você tem que ganhar jogos."