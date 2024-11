Ana Marcela é heptacampeã da temporada da Copa do Mundo de águas abertas

A brasileira Ana Marcela voltou a brilhar nesta sexta-feira ao conquistar o título da temporada da Copa do Mundo de águas abertas. A quinta e última etapa da competição foi disputada em Neom, na Arábia Saudita, e ela garantiu o primeiro lugar ao chegar na sétima colocação nesta etapa, se tornando heptacampeã da competição.

Além da temporada atual, a competidora baiana já tinha vencido o Circuito nos anos de 2010, 2012, 2014, 2018, 2021 e 2022. Em Neom, ela chegou a esta fase decisiva na liderança do ranking. Contabilizando todas as cinco fase da competição, a campeã somou 2.750 pontos.

Na campanha que culminou com o título, Ana Marcela obteve mais 400 pontos na prova de 10 km, que foram suficientes para garantir o lugar mais alto do pódio. A vencedora da etapa foi a australiana Moesha Johnson, seguida pela alemã Lea Boy. Ginevra Taddeucci, da Itália, ficou na terceira colocação.

Na prova desta sexta-feira, Ana Marcela ficou no primeiro pelotão e chegou a figurar no terceiro lugar. Sem conseguir manter o ritmo, foi perdendo posições, mas assegurou a sétima colocação que rendeu o título nesta temporada.

Rival direta na luta pelo troféu, a alemã Lea Boy terminou a prova desta sexta-feira em segundo lugar. Na classificação geral, a adversária somou 2.648 pontos e só aparece atrás da campeã Ana Marcela.

Mas o dia foi de boas notícias também para a nova geração brasileira. Na categoria Junior, Lizian Sobral conquistou o título geral com 2000 pontos ao longo das etapas da Copa do Mundo. No masculino, Matheus Melecchi conquistou o troféu inédito para o Brasil com 3250 pontos. Leonardo Macedo completou a festa ao terminar na segunda colocação com 1800 pontos.