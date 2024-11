Opep e Rússia renovam compromisso em manter estabilidade dos mercados de petróleo e energia

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Rússia renovaram compromisso em manter a estabilidade dos mercados de petróleo e energia, ao concluir seu nono encontro bilateral nesta sexta-feira, 22, em Moscou. A reunião foi liderada pelo vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, e pelo secretário-geral da Opep, Haitham Al Ghais.

Novak ressaltou o compromisso da Rússia em seguir como "fornecedor confiável" no mercado de petróleo.

A autoridade russa também atribuiu a maior eficiência da produção de petróleo e das receitas obtidas ao acordo da Opep e aliados (Opep+). "Continuaremos em contato constante, monitorando as condições do mercado e prontos para responder com flexibilidade a quaisquer mudanças", afirmou Novak, em nota.

Segundo o comunicado, as discussões também incluíram negociações climáticas realizadas durante a COP29, segurança energética e a importância de estabilizar o mercado de petróleo para impulsionar o crescimento econômico global.

A próxima reunião ministerial da Opep deve ocorrer em 1º de dezembro e o próximo encontro bilateral Opep-Rússia acontecerá ao longo de 2025.