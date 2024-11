Bolsas da Europa devolvem ganhos e euro cai à mínima em 2 anos ante dólar, após PMIs desoladores

Por André Marinho

São Paulo, 22/11/2024 - As bolsas da Europa revertem os ganhos da abertura e o euro cai ao menor nível em dois anos ante o dólar, após um conjunto de índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) inesperadamente fracos pintar um quadro preocupante na região.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice Stoxx 600 tinha variação marginalmente positiva de 0,02%.

Logo cedo, dados já haviam apontado para uma fraqueza econômica: o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha encolheu 0,3% na comparação anual do terceiro trimestre, enquanto as vendas no varejo britânicas recuaram mais que o previsto em outubro.

No entanto, foram os PMIs preliminares que azedaram o sentimento de risco. O indicador composto caiu a 48,1 em novembro na zona do euro, menor nível em 10 meses. Na França, o recuo foi ainda mais firme, a 44,8. No Reino Unido, o mesmo dado cedeu a 49,9, mínima em 13 meses. Já o PMI de serviços na Alemanha registrou inesperada queda a 49,4. Os números abaixo de 50 apontam para contração na atividade.

Para analistas, o cenário reflete a escalada das tensões geopolíticas e incertezas após a eleição de Donald Trump à presidência dos EUA, já que o republicano promete impor tarifas a parceiros comerciais. "O estado desolador da atual conjuntura econômica sugere uma dinâmica muito mais fraca do que a sugerida pelos dados do PIB", afirma a Oxford Economics.

Após os dados, investidores ampliaram a precificação por mais cortes de juros do Banco Central Europeu (BCE) à frente, com avanço inclusive na possibilidade de uma redução de meio ponto porcentual em dezembro. O movimento pressionou os retornos dos títulos da dívida locais: no horário citado acima, a taxa do Bund alemão de 10 anos cedia a 2,235% e o do OAT francês para igual vencimento baixava a 3,030%.

A deterioração do clima reverteu boa parte do impulso que as ações de tecnologia recebiam mais cedo, na esteira da melhora do humor sobre o balanço da Nvidia. Há pouco, o papel da ASML subia 0,95%, depois de saltar mais de 1%.

Tudo somado, a Bolsa de Londres avançava 0,68% e a de Lisboa ganhava 0,35%, mas Frankfurt cedia 0,25%, Paris baixava 0,35% e Milão perdia 0,81%. No câmbio, o euro caía a US$ 1,0399, tendo atingido mínima desde novembro de 2022. A libra descia a US$ 1,2504.

Contato: andre.marinho@estadao.com