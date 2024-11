Mercedes domina o primeiro treino livre do GP de Las Vegas de Fórmula 1

Nem Max Vertappen nem Lando Norris. O melhor tempo no primeiro treino do GP de Las Vegas, de Fórmula 1, neste início de sexta-feira, antepenúltima etapa da temporada, teve domínio dos carros da Mercedes, com Lewis Hamilton em primeiro e George Russell em segundo lugar.

I britânico Lando Norris, segundo colocado na classificação, terminou a sessão e terceiro, seguido pelo monegasco Charles Leclerc, com sua Ferrari.

O holandês Max Verstappen levou sua Red Bull para o quinto lugar, enquanto Carlos Sainz, da Ferrari, terminou

as atividades na sexta colocação.

O veterano espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, foi o sétimo, seguido por australiano Oscar Piastri (McLaren), Pierre Gasly (Alpine) e Sergio Perez (Red Bull).

Os carros ultrapassaram os 340 km/h na reta principal, mas muitos tiveram dificuldade para frear e fazer a curva à esquerda. Verstappen, Alonso e Hamilton foram alguns que erraram a freada.

Os carros voltam para a pista às 3 horas desta sexta-feira para o segundo treino livre. A classificação está prevista para as 3h de sábado e a corrida no mesmo horário de domingo.

Verstappen, que domina o Mundial com 393 pontos, poderá se sagrar tetracampeão mundial no domingo. Norris tem 331, contra 307 de Leclerc e 262 de Piastri.

Confira o resultado final do primeiro treino livre do GP de Las Vegas:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min35s001

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min35s397

3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min35s954

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min36s007

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min36s038

6º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min36s218

7º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min36s262

8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min36s451

9º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min36s478

10º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min36s536

11º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min36s811

12º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min36s817

13º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min36s948

14º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min37s152

15º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min37s200

16º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min37s765

17º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min38s025

18º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min38s350

19º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min38s574

20º - Liam Lawson (NZL/RB Honda) - 1min38s730