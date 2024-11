Santos pode ter até nove desfalques em seu jogo de despedida da Série B do Brasileiro

Na partida que vai marcar a sua despedida da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos terá uma vasta lista de desfalques para enfrentar o Sport em Recife. Nove jogadores estão entregues ao departamento médico e o técnico interino Leandro Zago vai ter trabalho para definir o time que encara os pernambucanos.

João Schmidt, com entorse no tornozelo direito, e Giuliano, com trauma no tórax, são as baixas do setor de meio-campo. Mas os problemas não param por aí. Na defesa, o zagueiro Gil vem sofrendo com dores lombares. Escobar aumenta a lista de problemas com uma contusão no joelho esquerdo.

Nem mesmo o setor ofensivo escapou ileso da onda de contusões. William Bigode tem lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e segue em tratamento. Guilherme, com mialgia no coxa direita, e Julio Furch, com dores nas costas, também preocupam.

Completando a relação, o zagueiro Jair e o meia Serginho vêm fazendo trabalho em separado com os fisioterapeutas do clube e não serão relacionados para a viagem ao Nordeste.

Em seu primeiro treino à frente do Santos, Leandro Zago comandou um trabalho leve com bola. Ele vai ter ainda mais duas atividades para poder definir o time. Pela programação do departamento de futebol, o elenco profissional viaja no sábado à noite. O encontro com o time rubro-negro está marcado para as 18h30 de domingo.

Com 68 pontos, o Santos confirmou o título da Série B de forma antecipada. Apesar da conquista e do acesso à elite garantido, a diretoria rescindiu o contrato do técnico Fábio Carille, que sofreu forte rejeição por parte da torcida durante a campanha na segunda divisão. A cúpula santista agora trabalha para encontrar um novo nome para a temporada 2025.