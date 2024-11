Marcelo Rubens Paiva é indicado por líder do PT para receber medalha da Câmara

A liderança do PT na Câmara dos Deputados indicou o escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro Ainda Estou Aqui, para ser um dos homenageados com a Medalha do Mérito Legislativo, uma das mais prestigiadas honrarias concedidas pelo Parlamento. O deputado Odair Cunha (MG) foi o responsável pela sugestão do nome de Paiva.

O livro, que aborda a história do desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, pai de Marcelo, durante a ditadura militar, serviu de inspiração para o filme de mesmo nome, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello.

Cunha afirmou que o filme ajuda a "contar a história recente do País de forma profunda e contundente", e que o "conjunto de sua obra, além de guardar grande relevância no cenário da cultura nacional, contribui para que o público conheça e não esqueça que o arbítrio e o autoritarismo na política são capazes de provocar".

"Ao longo de sua vida pública, Marcelo tem se destacado por se manifestar ostensivamente em favor da democracia e do Estado de Direito, contra todo tipo de injustiça social", justificou Cunha.

A Medalha Mérito Legislativo é uma honraria concedida pela Câmara para reconhecer autoridades, personalidades, instituições ou movimentos que tenham prestado serviços relevantes ao Brasil ou ao Poder Legislativo.