Bolsas de NY fecham em alta mesmo com ganho modesto da Nvidia após balanço

As bolsas de Nova York fecharam em alta, com o Dow Jones em destaque com ganho de 1%. Em dia de atenções sobre a Nvidia, os papéis das empresa de chips de inteligência artificial encerraram a sessão com leve valorização, após uma reação volátil ao balanço, que trouxe lucro e receita acima do esperado, enquanto as projeções não conseguiram atender algumas das expectativas infladas dos investidores. Do lado oposto, a Alphabet marcou perdas depois que o Departamento de Justiça disse que o Google deveria ser forçado a vender seu popular navegador Chrome.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,06%, aos 43.870,35 pontos. O S&P 500 avançou 0,53%, aos 5.948,71 pontos e o Nasdaq computou ganho de 0,03%, encerrando aos 18.972,42 pontos.

Após acumular ganho de mais de 190% no ano, a Nvidia fechou em alta de 0,53% no pregão, aos US$ 146,67. Em meio à reação aos resultados e projeções apresentados ontem, o JPMorgan elevou o preço-alvo dos papéis de US$ 155 para US$ 170, o Mizuho e o Citigroup ajustaram seus objetivos para US$ 175. O Bofa Securities passou a prever preço-alvo de US$ 190.

O estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves, citou que houve uma cerca frustração com as projeções da empresa, que espera uma receita de cerca de US$ 37,5 bilhões no próximo trimestre, ante expectativa de US$ 37,08 bilhões. "A previsão implica um crescimento de cerca de 70% ano a ano, uma desaceleração em relação ao crescimento de 265% no mesmo período do ano anterior", pontuou.

As ações da Alphabet cederam 4,74%, depois do anúncio da posição do Departamento de Justiça, que avaliou que a concorrência só pode ser restaurada se o Google separar seu mecanismo de busca dos produtos que ele construiu para acessar a internet, como o Chrome e o sistema operacional Android.

A Snowflake disparou 33% depois que a empresa de nuvem de dados relatou receita acima do esperado.

Entre as ações que ajudaram a dar suporte ao Dow, os destaques foram IBM (3,63%), Merck (2,48%) e a Salesforce, que ganhou 3,09%. O Goldman Sachs avançou 2,44%

Do lado macroeconômico, os investidores receberam um dado forte, que mostrou alta das vendas de moradias usadas acima das expectativas, em mais uma evidência da solidez da economia americana, o que ajudou a atenuar a apreensão com o quadro geopolítico, que seguiu tenso.