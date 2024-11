MME: Leilão para sistemas isolados prevê investimento de R$ 452 milhões

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta quinta-feira, 21, um leilão de sistemas isolados (Sisol), previsto para maio de 2025. O investimento estimado é de R$ 452 milhões. Em viagem à Belém, no Pará, o ministro assinou portaria autorizando a realização do certame.

A expectativa é contratar 49MW para atendimento de 169 mil pessoas em dez localidades da Amazônia Legal. Uma no Estado do Pará e nove no Amazonas. Pela primeira vez terá cota obrigatória de 22% para fontes renováveis, nas propostas a serem apresentadas, de acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME).

As empresas vencedoras deverão concluir as obras até dezembro de 2027, com duas exigências adicionais. A primeira é a necessidade de apresentação de um "plano de logística especial" para secas extremas. A segunda é a contabilização do chamado "preço-sombra" de carbono na classificação das propostas apresentadas. Esse é o indicador que representa o custo sobre as emissões de Gases do efeito estufa (GEE) das empresas.

Há 212 localidades isoladas no Brasil, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A maior parte está na região Norte, nos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará.

O leilão é parte de medidas no âmbito do programa Energias da Amazônia, criado pelo Ministério de Minas e Energia. Silveira também anunciou nesta quinta-feira que R$ 372 milhões serão destinados para projetos em localidades isoladas do sistema interligado nacional, especificamente para a região Norte.