Veja o que o São Paulo precisa fazer para se garantir na Libertadores de 2025

O São Paulo está muito próximo de conquistar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O time tricolor ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 58 pontos.

Faltam apenas quatro rodadas para o término do Brasileirão. A equipe de Luis Zubeldía pode assegurar um lugar na fase prévia da Libertadores já no sábado, quando enfrenta o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis. O confronto é válido pela trigésima quinta rodada.

Caso o São Paulo conquiste a vitória no final de semana, irá carimbar o passaporte, ao menos, para a fase preliminar do torneio continental. Após o empate com o Red Bull Bragantino na quarta, em Bragança Paulista, faltam apenas dois pontos para o São Paulo se classificar para a Libertadores.

O time tricolor está onze pontos à frente do Cruzeiro, sétimo colocado, e doze pontos à frente do Bahia, que está no oitavo posto da tabela. Tanto Cruzeiro como Bahia foram derrotados na última rodada.

Perto da fase preliminar, o São Paulo tenta uma vaga direta na etapa de grupos da próxima Libertadores. Neste momento, os cinco primeiros colocados avançam para a fase de grupos, já que o Flamengo está na quarta posição do Brasileirão e já se classificou para a competição ao ganhar a Copa do Brasil.

O São Paulo ainda "pode ser ajudado" pelo Botafogo, que está na decisão da atual Libertadores. Caso o time carioca ganhe o torneio continental estará na fase de grupos da próxima edição, abrindo uma nova vaga no Campeonato Brasileiro. O Botafogo lidera o torneio de pontos corridos com 69 pontos.