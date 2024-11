Ademir da Guia declara apoio a rival de Leila Pereira na eleição do Palmeiras

A eleição presidencial do Palmeiras acontece no próximo domingo e a atual presidente, Leila Pereira, disputa o posto com Savério Orlandi. Com a chapa "Palmeiras Minha Vida é Você", o opositor divulgou na tarde desta quinta-feira um vídeo em que recebe o apoio de Ademir da Guia, considerado o maior ídolo da história do Palmeiras.

Na filmagem ele aparece agradecendo ao convite de estar no evento em prol da chapa de Orlandi, e relembra os feitos com a camisa do Palmeiras. Nesse momento alguém faz uma provocação dizendo que a Leila Pereira não deve saber que Ademir da Guia tem 902 jogos com a camisa do clube, e o ex-jogador ri e concorda.

Ao final, ele deseja que o Palmeiras "possa seguir caminhando", e é aplaudido com gritos de "Divino", como era conhecido na época de atleta. Orlandi aparece ao lado de Ademir da Guia durante todo o vídeo, e os dois se abraçam no final.

Leila Pereira e Savério Orlandi vêm trocando farpas antes da eleição. Em entrevista ao Estadão, a atual presidente chegou a afirmar que, caso o rival seja eleito, "o Palmeiras volta ao que era antes de cair e não ganha mais nada".

Em contrapartida, Orlandi, nas redes sociais, chamou a declaração de Leila de "lamentável", e disse que a presidente é prepotente, e também afirmou que ela "não torce para o Palmeiras".