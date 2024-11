Fluxo cambial total em 2024, até o dia 14, é positivo em US$ 8,132 bi, mostra BC

O fluxo cambial do Brasil foi positivo em US$ 8,132 bilhões em 2024, até a última quinta-feira, 14. Os dados são preliminares e foram divulgados pelo Banco Central nesta quinta-feira, 21. O fluxo total de 2023 foi positivo em US$ 11,491 bilhões.

O canal financeiro acumula saída líquida de US$ 56,532 bilhões, com aportes de US$ 508,295 bilhões e retiradas de US$ 564,827 bilhões.

O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo do comércio exterior é positivo em US$ 64,664 bilhões em 2024, com importações de US$ 200,399 bilhões e exportações de US$ 265,062 bilhões.

Nas exportações, estão inclusos US$ 29,938 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 65,656 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 169,468 bilhões em outras entradas.

Mensal

Conforme os dados preliminares divulgados pelo BC, o fluxo cambial do Brasil é negativo em US$ 1,421 bilhão em novembro, até a última quinta-feira, 14. Em outubro, o fluxo foi positivo em US$ 2,790 bilhões.

O canal financeiro teve saída líquida de US$ 324 milhões em novembro. As compras somaram US$ 22,904 bilhões e as vendas, US$ 23,228 bilhões.

O saldo do comércio exterior foi negativo em US$ 1,097 bilhão. As importações somaram US$ 9,573 bilhões e as exportações, US$ 8,476 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 991 milhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 2,385 bilhões em PA e US$ 5,101 bilhões em outras entradas.