Setores público e privado de saúde devem caminhar juntos, diz ministro Dias Toffoli

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, ressaltou que os setores de saúde público e privado devem caminhar juntos e que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criou os Núcleos de Assistência de Assessoramento ao Judiciário (Nat-Jus) para fornecer consultoria técnica aos magistrados.

"O Nat-Jus se ampliou para além do SUS, para demandas de saúde complementar e suplementar", falou. Toffoli destacou a importância de convênios com grandes hospitais para subsidiar o trabalho dos juízes. "Muitas vezes não temos o conhecimento técnico necessário", disse o magistrado na mesa de abertura do 28º Congresso da Associação Brasileira dos Planos de Saúde (Abramge).