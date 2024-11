Sacha chora, Babi ameaça Luana... Veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda 16

A madrugada desta quinta-feira, dia 21, foi agitada na sede de A Fazenda 16, com direito a muita briga, choro e até ameaça de expor segredos. O ator Gui Vieira venceu a Prova do Fazendeiro, que rolou na última quarta-feira, dia 20, e, além de se salvar da Roça, ainda arrematou o chapéu mais valioso do reality rural colocando, Albert, Babi e Sacha na berlinda

O retorno dos peões à sede foi agitado e após cada um ter seu momento de defesa, o caos foi instaurado. Sacha acusou Vanessa de o atrapalhar na hora de seu discurso. Na fala do ator, ele se colocou como humilhado e perseguido pelos adversários e nesse momento, Vanessa riu e discordou.

- Vanessa, eu nunca interrompi teu discurso! Nunca interrompi nenhum discurso aqui. Mais uma vez, querem me calar! Mais uma vez, querem me calar, disparou o peão após finalizar sua defesa.

- Eu só estava rindo! Você é uma piada, Sacha. Você é uma piada! Você respeita, né?, rebateu Vanessa.

- Esse momento é o único que você tem que respeitar. Pelo menos isso! Brasil, é impressionante como esse povo quer me calar o tempo todo, respondeu Sacha.

Esse foi só o início de uma treta que rendeu alguns minutos. Babi e Fernando entraram na discussão acusando Sacha.

- Você veio para cima de mim me agredir. Eu sou uma mulher, acusou ela.

- Moleque! Moleque! Para cima de mulher, você cresce!, soltou Fernando.

Babi ameaça Luana

Luana também virou alvo da briga após alguns minutos, enquanto tentava defender e acalmar o ator e aliado. Acontece que Babi também não gostou da atitude da influenciadora e a ameaçou com um segredo revelado por Giselly, ex-participante.

- Toda hora, o segundo sol, a segunda primeira-dama, vem se meter! Toda hora! Ela, a que quer quebrar a maquiagem dos outros! Que fica falando mal dos outros! Né? Eu não vou nem falar o que a Gizelly me contou, porque eu tenho caráter. Vou ficar quieta para não contar, disparou Babi.

- Quem queria quebrar suas maquiagens não era eu, não. Muito pelo contrário, se defendeu.

Em uma conversa com os aliados, Luana demonstrou sua chateação e se revoltou com os comentários de Babi.

- O que eu fico p**a é que Gizelly contou as coisas para Babi, mas não contou as coisas certas. Eu nunca falei que ia pegar as maquiagens de Babi. Quem falou que ia pegar as maquiagens de Babi foi Suelen, e vocês estavam e viram. Quem falava as coisas com Babi era Suelen. Eu não tenho nada a ver. Aí Gizelly foi contar as coisas para Babi como se eu tivesse culpa. Me poupe, revelou ela.

Sacha desaba no choro

O ator Sacha Bali não se segurou e chorou na área externa após ir para mais uma Roça e ser alvo de tantas discussões e acusações. Ele foi consolado pelos aliados, Yuri, Gui e Luana.

- A gente sabe que é difícil, que está sendo muito difícil, não é fácil. Eu fico dizendo: Vocês são muito fortes, mas vocês também têm sentimentos, começou Luana.

- O que eles querem é desestabilizar, porque assim, já perderam um monte de aliados deles, o que eles têm para defesa? Desestabilizar a gente, pô, soltou Yuri.

- Não chora não, meu amigo. Estamos aqui com você, meu parceiro, disse Gui tentando acalmar o amigo.

Vale lembrar que a eliminação dessa Roça acontece nesta quinta-feira, dia 21.