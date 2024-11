Gerdau compra fatias da Sumitomo e Japan Steel na Gerdau Summit por US$ 32,6 milhões

A Gerdau informou nesta quinta-feira, 21, que celebrou acordo com a Sumitomo Corporation e The Japan Steel Works para aquisição de, respectivamente, 39,53% e 1,74%, do total de ações de emissão da Gerdau Summit Aços Fundidos e Forjados, por aproximadamente US$ 32,6 milhões. Assim, a empresa passará a deter 100% do capital social da Gerdau Summit.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que o valor será pago à vista, com recursos próprios, até a data de fechamento da transação.

"A transação está alinhada à estratégia da Gerdau de gerar maior sinergia entre seus negócios e oferecer produtos e serviços de maior valor agregado aos seus clientes", afirma a empresa no documento.

A Gerdau Summit está localizada em Pindamonhangaba, no Estado de São Paulo, e possui capacidade instalada de 40 mil toneladas de aços fundidos e forjados, especialmente para a produção de cilindros e eixos nos setores de aço, alumínio, sucroalcooleiro e de energia.

O fechamento da transação está previsto para ocorrer no início de 2025, após a verificação do cumprimento das condições precedentes usuais para este tipo de operação, incluindo a aprovação pelas autoridades concorrenciais.