Jovens da base decidem e Flamengo derrota o Cuiabá de virada na Arena Pantanal

Sem Gabigol, barrado pela diretoria desde o título da Copa do Brasil, o Flamengo teve os jovens jogadores da base como protagonistas na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, nesta quarta-feira, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do time rubro-negro foram marcados por Guilherme Costa, de 18 anos, e Matheus Gonçalves, 19. Derik Lacerda descontou.

Com o resultado, o time carioca chega a 62 pontos, na quarta posição. O clube cumpre tabela após garantir vaga na Libertadores através da Copa do Brasil. Do outro lado, o Cuiabá praticamente tem seu rebaixamento decretado. Com 29, está afundado na vice-lanterna. O Fluminense, primeiro fora do descenso, tem 37.

O time rubro-negro aumentou a vantagem no retrospecto sobre o Cuiabá. Foram nove jogos, com seis vitórias, dois empates e apenas um revés. O Flamengo venceu três das quatro partidas que fez na capital do Mato Grosso.

O Flamengo promoveu um verdadeiro massacre no primeiro tempo. O time teve uma profusão de chances, mas não conseguiu abrir o placar por imprecisão dos atacantes e pela boa atuação do goleiro Walter, que foi responsável por defesas memoráveis.

Wesley deu dois belos chutes de fora da área, Michael perdeu oportunidades por preciosismo e Bruno Henrique quase abriu o placar no fim da primeira etapa. A única escapada do Cuiabá aconteceu com Derik Lacerda, que fez boa jogada, driblou Léo Pereira, mas finalizou fraco nas mãos de Rossi.

No segundo tempo, o Cuiabá arriscou um pouco mais e foi presenteado devido ao talento de Clayson. Ele deu passe em profundidade para Derik Lacerda, que ganhou de Fabrício Bruno e chutou com força para superar Rossi.

Mas quis o destino que Walter falhasse no gol de empate do Flamengo. Aos 16, logo após as mexidas de Filipe Luís, Bruno Henrique ganhou de Alan Empereur pela direita e cruzou. Guilherme Gomes chutou mesmo desequilibrado e marcou. O goleiro chegou a bater na bola, mas não impediu que ela entrasse.

Mesmo após ter levado o empate, o Cuiabá chegou a marcar um golaço com Pitta, que havia deixado Léo Pereira no chão, mas a arbitragem acabou marcando impedimento do atacante e anulou o lance, melhor para o Flamengo, que partiu com tudo para o ataque.

Aos 47, a insistência flamenguista teve resultado. Michael aproveitou a falha de Marllon para ficar com a bola na esquerda, invadir a área e tocar para Matheus Gonçalves, que mandou para o fundo das redes para confirmar a vitória.

Na próxima rodada, o Cuiabá enfrenta o Juventude no sábado, às 19h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Na terça-feira, o Flamengo desafia o Fortaleza, às 20h, na Arena Castelão, na capital cearense.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 2 FLAMENGO

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon (David); Filipe Augusto (Lucas Mineiro), Fernando Sobral e Denilson (Isidro Pitta); Clayson (Gustavo Sauer) e Derik Lacerda (Jadson). Técnico: Bernardo Franco.

FLAMENGO - Rossi; Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Wesley, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Alcaraz (Guilherme Gomes) e Ayrton Lucas (Matheus Gonçalves); Michael e Bruno Henrique (Cleiton). Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Derik Lacerda, aos 13, e Guilherme Gomes, aos 16, e Matheus Gonçalves, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Mineiro (Cuiabá); Evertton Araújo e Fabrício Bruno (Flamengo)

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP)

RENDA - R$ 1.884.914,80

PÚBLICO - 12.891 torcedores

LOCAL - Arena Pantanal, em Salvador (BA).