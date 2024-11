Nvidia supera em lucro, receita e guidance, mas reduz margem de lucro e ação cai 2,5% em NY

A Nvidia teve lucro líquido de US$ 19,31 bilhões em seu terceiro trimestre fiscal, uma alta de 109% em comparação com o mesmo período do ano anterior, e crescimento de 16% em comparação com o segundo trimestre. Diluído por ação, o lucro foi de US$ 0,81, acima da previsão de analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 0,75.

A receita da companhia foi de US$ 35,08 bilhões no período, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 33,17 bilhões. O valor representa uma alta de 94% em comparação com o mesmo período do ano anterior, mas é o primeiro trimestre com ganhos porcentuais abaixo de três dígitos na comparação anual após uma série de cinco trimestres consecutivos.

A receita de Data Center da gigante de semicondutores atingiu novo recorde no terceiro trimestre, de US$ 30,8 bilhões e alta de 112% em relação ao ano anterior.

Para o trimestre atual, a Nvidia projeta receita de US$ 37,5 bilhões, com margem de erro de 2% para mais ou menos. O valor supera a estimativa de analistas da FactSet, que projetam receita de US$ 37,1 bilhões no quarto trimestre fiscal.

A empresa também informou que os chips de nova geração Blackwell serão produzidos e enviados a partir do quarto trimestre de 2025, com aumento na produção ao longo de 2026, e que espera demanda excedente a oferta do semicondutor.

Apesar de superar projeções e trazer novidades sobre o aguardado chip Blackwell, a ação da Nvidia caía 2,54% no after hours em Nova York, às 18h42 (de Brasília). Nas redes sociais, traders afirmam que os números não excederam as expectativas do mercado como era esperado e levantaram preocupações sobre a redução nas margens de lucro.

No balanço, a Nvidia relata uma queda 0,5 pontos porcentuais na margem de lucro do terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior, a 74,6%. A fabricante de chips também teve aumento dos custos operacionais no período, a US$ 4,29 bilhões - uma alta de 9% na comparação trimestral e de 44% na anual.

*Com informações da Dow Jones Newswires