Campeão da MotoGP, Jorge Martín 'dribla' contrato e diz o que achou da nova moto após teste

Campeão da MotoGP na temporada recém completada, o espanhol Jorge Martín, por questões contratuais, não poderia conversar com imprensa, mas suas primeiras impressões da Aprilia, sua moto em 2025, já são conhecidas. Martín completou seis voltas no dia de testes em Barcelona nesta quarta-feira.

Sua primeira manifestação ao tirar o capacete foi um sorriso. A imprensa espanhola especulou se ele estava feliz por sentir bem no início de sua parceira com a Aprilia ou aliviado por perceber que projeto pelo qual optou ao deixar a Ducati tinha futuro.

O piloto demonstrava surpresa. Ele olhou para as câmeras e fez um sinal de positivo com o polegar para sua nova Aprilia. Ele começou a falar com seus mecânicos e não parecia preocupado com as câmeras da TV posicionadas em sua frente que captaram o que ele falava.

"Melhor que a Ducati. Eu me senti bem nas curvas desde o início e tive uma boa sensação", afirmou ele em seu primeiro comentário após descer da moto preta, com o número 89 do "Martinator" (apelido em menção ao filme "Exterminador do Futuro") nas laterais, mas ainda sem um número adornado com duas estrelas. Suas duas estrelas de campeão mundial (da Moto3, em 2018, e da MotoGP, em 2024).