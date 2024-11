Barr: Me comprometo a manter independência do Fed; é essencial para cumprir nossa missão

O vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed), Michael Barr, disse estar comprometido em manter a independência do BC americano, ao ser questionado durante testemunho na Câmara dos Representantes dos EUA. "Como podemos ver não só nos EUA, mas no mundo, a independência dos bancos centrais é essencial para que possamos cumprir nossa missão", afirmou.

Barr também comentou que deve esperar a nova composição do governo Trump e das equipes de órgãos reguladores para dar continuidade em decisões significativas sobre supervisão e regulamentação do setor financeiro, incluindo a proposta Basileia III Endgame.