Diretoria do Guarani marca reunião com o técnico Allan Aal antes da rodada final da Série B

O Guarani e o técnico Allan Aal começarão a discutir a renovação ou a rescisão contratual nesta semana, antes mesmo do fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Clube e treinador discutirão pela primeira vez o assunto após o rebaixamento à Série C, o que impacta as condições do clube para manter o comandante e reforçar o elenco.

O tema é tratado como prioridade pelo time de Campinas para que a montagem do elenco possa começar o quanto antes. Com o calendário antecipado, o Paulistão começará em 15 de janeiro. Além dos valores de contrato do próprio treinador, um fator importante que será discutido é o orçamento e comportamento do clube no mercado de transferências.

Após o rebaixamento, a diretoria do Guarani já espera uma redução de até 50% no orçamento por conta da visibilidade e número de jogos menores na Série C. Paralelo a isso, o clube paulista já começou a definir a saída de atletas, seja por fim de contrato ou interesse de outras equipes.

A lista conta com os goleiros Vladimir, Pegorari e Douglas Borges, o lateral-direito Heitor, os zagueiros Matheus Salustiano e Douglas Bacelar, o meia Luan Dias e o atacante Reinaldo. O volante Matheus Bueno e o atacante Caio Dantas têm contratos para 2025, mas se destacaram e podem ser negociados.

Com 32 pontos, o Guarani está confirmado na 20ª posição da Série B, caindo junto com Ponte Preta (38), Ituano (37) e Brusque (36). Na última rodada, recebe o Novorizontino no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), no domingo, às 18h30. O técnico Allan Aal deve escalar um time alternativo, recheado de garotos da base.