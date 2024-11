BCE: Desafio que temos é garantir que inflação convirja à meta de forma sustentada

O presidente do Banco da Grécia e uma das autoridades do Conselho do Banco Central Europeu, Yannis Stournaras, disse, nesta quarta-feira, 20, que o desafio do Banco Central da zona do euro é garantir que a inflação convirja à meta de forma sustentada.

Em comentários preparados para uma apresentação "Sobre o papel da política monetária do BCE na obtenção de uma aterrissagem suave na zona euro" no Birkbeck College, na Universidade de Londres, Stournaras

disse que espera que a convergência para meta de 2% de forma sustentável seja alcançado no início do ano que vem, o que permitirá que o BC mude o foco e se volte para o tratamento do crescimento lento.

Para o dirigente, embora os impactos das incertezas geopolíticas continuem difíceis de prever e a inflação possa subir acima da meta nos próximos meses, a inflação agora tem mais probabilidade de convergir de forma sustentável para a meta mais cedo do que as expectativas anteriores - no início de 2025 em vez do último trimestre do próximo ano.

O dirigente espera que o BC da zona do euro prosseguirá com mais flexibilização da política em uma abordagem gradual, conforme necessário, a fim de salvaguardar um ambiente macroeconômico estável propício ao crescimento, baixo desemprego e estabilidade financeira.

Stournaras citou ainda que as tensões geopolíticas são preocupantes e podem aumentar a inflação.