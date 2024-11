Trump indica Matt Whitaker para representar país como embaixador na Otan

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou o ex-procurador-geral interino Matt Whitaker ao cargo de embaixador do país na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Em comunicado, Trump disse que Whitaker vai fortalecer as relações com os aliados dos EUA e assegurar a garantir da paz e da estabilidade global. "Tenho plena confiança na capacidade de Matt de representar os Estados Unidos com força, integridade e dedicação inabalável", ressaltou.

A escolha ao posto é incomum, dada a carreira de Whitaker no Direito e não na política externa. Whitaker vinha sendo ventilado como possível procurador-geral, uma posição que Trump deu a Matt Gaetz.

*Com informações da Associated Press