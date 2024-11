Xi Jinping fala em defender 'verdadeiro multilateralismo' e manifesta preocupação com guerras

O presidente da China, Xi Jinping, aproveitou sua declaração após o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para exaltar o multilateralismo. Segundo ele, é um "consenso" que China e Brasil continuem estreitando colaborações nos fóruns internacionais, como os eventos das Nações Unidas, do G20 e dos Brics.

No Palácio da Alvorada, residência oficial de Lula, Xi Jinping também abordou temas que são constantemente pauta do presidente brasileiro, como o pedido de cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza. Ao mencionar que o mundo está "longe" de ser um lugar "tranquilo" neste momento, em meio a guerras e inseguranças, o líder da China também afirmou que os países devem reunir "mais vozes" que advoguem pela paz e procurem viabilizar uma solução política para a crise na Ucrânia.

"Só quando abraçarmos a visão de segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável é que trilharemos um caminho de segurança universal. Sobre a crise na Ucrânia, enfatizei várias vezes que não existe solução simples para um assunto complexo. China e Brasil emitiram os entendimentos comuns sobre resolução política para a crise na Ucrânia e criaram o grupo de amigos da paz", disse Xi em referência ao grupo anunciado em setembro, em Nova York.

No momento em que a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos gera temores sobre o futuro do multilateralismo, o reforço dos fóruns internacionais teve destaque na declaração do líder da China - país que deve sofrer com mais barreiras comerciais a partir do novo mandato do republicano norte-americano.

"É nosso consenso que China e Brasil continuem estreitando colaboração nos fóruns multilaterais como os das Nações Unidas, G20 e Brics, enfrentando a fome e a pobreza, conflitos regionais, mudanças climáticas, segurança cibernética entre outros desafios tradicionais e não tradicionais de segurança, dando nova contribuição para paz e desenvolvimento do mundo", disse Xi, segundo quem a China gostaria de tratar com o Brasil e demais países da América Latina e Caribe novos patamares de cooperação no próximo ano, que marca o décimo aniversário do fórum China-Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos).

Sobre a crise humanitária em Gaza, o líder chinês afirmou que a situação está se deteriorando, manifestando preocupação também com a "segurança regional gravemente impactada". "Estamos profundamente preocupados, e a comunidade internacional tem que fazer um maior empenho. Para resolver a crise atual é preciso focar na Palestina. Apoiamos o cessar-fogo imediato e a assistência humanitária garantida, a implementação da solução de dois estados e os esforços incessantes para uma solução duradoura", afirmou.

Xi concluiu a declaração afirmando que a China está disposta a trabalhar com o Brasil e defender "firmemente o verdadeiro multilateralismo". "Vamos buscar desenvolvimento, cooperação e justiça em vez de pobreza, confrontação e hegemonia e vamos construir um mundo melhor", finalizou.