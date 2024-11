A Ford planeja cortar 4 mil postos de trabalho na Europa até o fim de 2027 e as unidades da Alemanha e Reino Unido devem ser as mais afetadas, de acordo com comunicado divulgado nesta quarta-feira, 20. A ação tem como objetivo poupar custos, à medida que a gigante automobilística dos Estados Unidos enfrenta pouca procura por veículos elétricos e vê um aumento da concorrência.

A Ford afirmou que a saúde dos negócios na Europa é uma "preocupação particular" e que a empresa sofreu perdas significativas nos últimos anos, por conta da transição para veículos elétricos. "A demanda abaixo do esperado por carros elétricos significa que a empresa ajustará seu programa de produção para os novos modelos Explorer e Capri", menciona a nota.

O vice-presidente europeu para transformação e parcerias da Ford, Dave Johnston, disse que é fundamental tomar "medidas difíceis, mas decisivas" para garantir a competitividade da montadora futuramente na Europa.