Angélica revela reação de Boninho ao saber de sua primeira gravidez: Quase desmaiou

Em um vídeo para as redes sociais, promovendo seu programa 50 e Uns, Angélica falou sobre maternidade. A apresentadora relembrou momentos marcantes de quando descobriu que estava grávida de Joaquim, tendo apenas pouco tempo de namoro com o Luciano Huck e prestes a estrear um novo programa na Globo, dirigido por Boninho.

- Eu tive que contar para o diretor. Talvez você já tenha ouvido falar em um tal de Boninho. Ele quase desmaiou, porque aquela notícia ia mudar minha carreira, como muda a carreira de qualquer mulher, muito mais do que de um homem.

No relato, ela também contou que sempre teve o desejo de ser mãe, no entanto, nunca compartilhava isso com os namorados. Aos quatro meses de relacionamento com Huck, a loira relembrou que começou a sentir algo diferente com seu corpo.

- Avisei para Luciano que estava grávida, mas ele já sabia. Sempre fui muito próxima dos meus pais e da minha irmã e hoje em dia me pego agindo como meus pais. Quando Joaquim nasceu, eu virei outra pessoa, descobri que era uma boa mãe.

Além de Joaquim de 18 anos de idade, Luciano e Angélica também são pais de Benício de 16 anos de idade e de Eva com 12 anos de idade.

- O mais velho em pouco tempo vai sair de casa. Mas uma coisa não mudou: o amor que eu tenho pela família. A maior felicidade que existe é estar em casa com todo mundo ao redor, um com a namorada, outro fazendo dever, Luciano dormindo no sofá, os cachorros destruindo tudo. Isso para mim é felicidade.