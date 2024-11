Zubeldía faz mistério sobre o time do São Paulo que enfrenta o Red Bull Bragantino

Ainda sem saber se vai poder contar com Calleri para o jogo com o Red Bull Bragantino, o técnico argentino Luís Zubeldía encerrou a preparação do São Paulo para a partida desta quarta-feira, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mas os problemas do comandante não ficam somente na indefinição do seu setor ofensivo, que deve ter André Silva caso Calleri não entre em campo. O volante Liziero e o meia Wellington Rato são desfalques certos. Entregues ao departamento médico, eles continuam em tratamento. A boa notícia no setor fica por conta do retorno de Luiz Gustavo.

O experiente jogador se recuperou de uma pancada na coxa esquerda e treinou sem limitação de movimentos. O treinador, que deve apostar no esquema 4-2-3-1, deve escalar o meio-campo com Luiz Gustavo e Marcos Antonio na contenção. Assim, Lucas, Luciano e Ferreira vão ter mais liberdade para partir com a bola dominada a fim de municiar o ataque.

Na atividade realizada nesta terça-feira, o treinador argentino dividiu o elenco em dois grupos. O time considerado titular fez um trabalho tático para acertar o posicionamento.

Com a intenção de surpreender o Bragantino, o treinador deu ênfase às jogadas de bola parada. Na sexta posição (57), o time paulista tem dois pontos a menos que Flamengo e Internacional, quarto e quinto colocados no Brasileiro respectivamente.